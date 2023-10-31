Al Jazeera: ХАМАС заявило о готовности к обмену пленными с Израилем
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
«ХАМАС готово освободить всех находящихся у него пленных в обмен на всех наших пленных, удерживаемых оккупантом», — говорится в сообщении.
При этом он уточнил, что Израиль не получит своих пленных, кроме как через сделку по обмену. Она, по словам Касема, должна распространиться на всех пленных ХАМАС.
Также в Al Hadath сообщили, что лидер ХАМАС заявил о готовности обменять заложников с Израилем.
Ранее ХАМАС опубликовало видео с пленными израильтянками.