Al Jazeera: ХАМАС заявило о готовности к обмену пленными с Израилем

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил о готовности палестинского движения совершить сделку по обмену пленными с израильской стороной.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

«ХАМАС готово освободить всех находящихся у него пленных в обмен на всех наших пленных, удерживаемых оккупантом», — говорится в сообщении.

При этом он уточнил, что Израиль не получит своих пленных, кроме как через сделку по обмену. Она, по словам Касема, должна распространиться на всех пленных ХАМАС.

Также в Al Hadath сообщили, что лидер ХАМАС заявил о готовности обменять заложников с Израилем.

Ранее ХАМАС опубликовало видео с пленными израильтянками.