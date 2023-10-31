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США выступили против прекращения огня в секторе Газа, так как это выгодно для ХАМАС

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают против прекращения огня в Газе, так как такой шаг будет «выгоден» палестинскому движению ХАМАС.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Кирби, Вашингтон не считает прекращение огня сегодня правильным решением.

«По нашему мнению, прекращение огня пойдёт на пользу ХАМАС», — сказал он.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС.

Также в The Times of Israel отметили, что текущие операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США.

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