США выступили против прекращения огня в секторе Газа, так как это выгодно для ХАМАС
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Кирби, Вашингтон не считает прекращение огня сегодня правильным решением.
«По нашему мнению, прекращение огня пойдёт на пользу ХАМАС», — сказал он.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС.
Также в The Times of Israel отметили, что текущие операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США.