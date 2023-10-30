Дуров заявил, что Telegram заблокирует призывающие к насилию каналы
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«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше), будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал Дуров в своём канале.
Он прикрепил к сообщению скриншот из канала, на котором показаны призывы к насилию в Дагестане.
Как ранее заявил глава Дагестана Сергей Меликов, беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины.
В Кремле также отметили, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.