Дуров заявил, что Telegram заблокирует призывающие к насилию каналы

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что администрация мессенджера будет удалять каналы, призывающие к насилию. Он привёл в пример канал, с помощью которого злоумышленники призывали жителей Дагестана к беспорядкам и к насилию.

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше), будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал Дуров в своём канале.

Он прикрепил к сообщению скриншот из канала, на котором показаны призывы к насилию в Дагестане.

Как ранее заявил глава Дагестана Сергей Меликов, беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины.

В Кремле также отметили, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.