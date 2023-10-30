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Израильская армия отказалась пускать топливо для гуманитарных целей в сектор Газа

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Представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что военные Израиля не позволят провести в сектор Газа топливо, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.
Израильская армия отказалась пускать топливо для гуманитарных целей в сектор Газа
  • AP
  • © Abed Khaled

Об этом он сказал на брифинге в Женеве.

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовало его против нас», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

30 октября появились сообщения, а также видео того, что израильский танк открыл огонь по машине с мирными людьми. В результате этого погибли три человека.

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