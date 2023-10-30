YLE: Финляндия готовится заключить с США оборонное соглашение
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Об этом информирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США может быть готово к принятию руководством государства уже на следующей неделе», — говорится в публикации.
При этом газета Helsingin Sanomat допускает, что соглашение может быть подписано уже на текущей неделе.
По её информации, документ не предполагает точного определения мест размещения американских военных, как, например, в договоре с Норвегией, в котором за США закреплены три зоны.
Отмечается, что с Финляндией размещение военных США будет определяться «более гибко».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.
Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.