В Египте назвали антироссийские провокации причиной кризиса на Украине
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«У Украины есть право на суверенитет над своей территорией, однако причиной проблемы стали вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России», — сказал он в интервью РИА Новости.
По мнению политика, желание присоединить Украину к НАТО угрожает безопасности России.
«Необходимо учитывать это, поскольку свобода не является абсолютной», — добавил Ямама.
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее выразил мнение, что власти США должны начать переговоры для завершения украинского кризиса и признать новые российские регионы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подобного рода заявления в США редки, однако они свидетельствуют о том, что хоть какая-то дискуссия в стране постепенно разгорается.