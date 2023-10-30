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В Египте назвали антироссийские провокации причиной кризиса на Украине

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Вмешательство Запада в дела Киева и антироссийские провокации стали причиной кризиса на Украине, заявил кандидат в президенты Египта, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама.
В Египте назвали антироссийские провокации причиной кризиса на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«У Украины есть право на суверенитет над своей территорией, однако причиной проблемы стали вмешательство Запада в дела Киева и провокации в адрес России», — сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению политика, желание присоединить Украину к НАТО угрожает безопасности России.

«Необходимо учитывать это, поскольку свобода не является абсолютной», — добавил Ямама.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее выразил мнение, что власти США должны начать переговоры для завершения украинского кризиса и признать новые российские регионы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подобного рода заявления в США редки, однако они свидетельствуют о том, что хоть какая-то дискуссия в стране постепенно разгорается.

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