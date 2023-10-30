RT в Telegram
Подпишись

Экономист Сакс призвал США не расширять НАТО и признать новые регионы России

Короткая ссылка
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что власти США должны начать переговоры для завершения украинского кризиса и признать новые российские регионы.
Экономист Сакс призвал США не расширять НАТО и признать новые регионы России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Его статья опубликована на сайте газеты Kathimerini.

«(Президент США Джо. — RT) Байден должен согласиться на переговоры по соглашению о безопасности», — пишет Сакс.

Он отметил, что план США «по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился». 

Ранее колумниcты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг заявили, что попытка Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить