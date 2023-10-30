Экономист Сакс призвал США не расширять НАТО и признать новые регионы России

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что власти США должны начать переговоры для завершения украинского кризиса и признать новые российские регионы.

Его статья опубликована на сайте газеты Kathimerini.

«(Президент США Джо. — RT) Байден должен согласиться на переговоры по соглашению о безопасности», — пишет Сакс.

Он отметил, что план США «по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился».

Ранее колумниcты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг заявили, что попытка Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.