FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине
Об этом пишет Foreign Policy.
По мнению обозревателей, электорат Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.
«Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца... должна волновать Газа или Украина», — говорится в публикации.
Ранее в Bloomberg заявили, что союзники не верят в способность США помогать сразу Израилю и Украине.
Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отметила, что психическое здоровье американцев важнее Украины.