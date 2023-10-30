FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Колумниcты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг заявили, что попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

Об этом пишет Foreign Policy.

По мнению обозревателей, электорат Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.

«Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца... должна волновать Газа или Украина», — говорится в публикации.

Ранее в Bloomberg заявили, что союзники не верят в способность США помогать сразу Израилю и Украине.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отметила, что психическое здоровье американцев важнее Украины.