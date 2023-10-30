RT в Telegram
Подпишись

FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Короткая ссылка
Колумниcты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг заявили, что попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

Об этом пишет Foreign Policy.

По мнению обозревателей, электорат Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.

«Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца... должна волновать Газа или Украина», — говорится в публикации.

Ранее в Bloomberg заявили, что союзники не верят в способность США помогать сразу Израилю и Украине.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отметила, что психическое здоровье американцев важнее Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить