Конгрессвумен Грин: психическое здоровье американцев важнее Украины
Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.
При этом Грин отметила, что американское правительство ежемесячно отправляет на Украину $1 млрд.
«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы $1 млрд в месяц на психическое здоровье американцев», — написала конгрессвумен.
Ранее Грин отвергла запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине.
Также профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс заявил, что продолжение помощи Украине приведёт лишь к новым смертям.