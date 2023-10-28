Конгрессвумен Грин: психическое здоровье американцев важнее Украины

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

При этом Грин отметила, что американское правительство ежемесячно отправляет на Украину $1 млрд.

«Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы $1 млрд в месяц на психическое здоровье американцев», — написала конгрессвумен.

Ранее Грин отвергла запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине.

Также профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс заявил, что продолжение помощи Украине приведёт лишь к новым смертям.