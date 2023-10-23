Профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что продолжение помощи Украине приведёт лишь к новым смертям.

По его словам, Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям.

«Им не выиграть эту войну. Они уже её проиграли», — сказал Аткинс.

При этом сохранение финансирования Киева он назвал «чудовищным и аморальным».

Ранее конгрессмен США от Республиканской партии Пол Госар выступил против выделения дополнительной помощи Украине по запросу американского президента Джо Байдена.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отвергла запрос Байдена о помощи Украине.