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Профессор Аткинс: продолжение помощи Украине приведёт лишь к новым смертям

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Профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что продолжение помощи Украине приведёт лишь к новым смертям.

По его словам, Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям.

«Им не выиграть эту войну. Они уже её проиграли», — сказал Аткинс.

При этом сохранение финансирования Киева он назвал «чудовищным и аморальным».

Ранее конгрессмен США от Республиканской партии Пол Госар выступил против выделения дополнительной помощи Украине по запросу американского президента Джо Байдена.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отвергла запрос Байдена о помощи Украине.

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