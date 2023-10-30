Песков прокомментировал призыв экономиста Сакса к США поменять позицию по России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса к США поменять позицию по отношению к России.

По его словам, подобного рода заявления в США редки, однако они свидетельствуют о том, что хоть какая-то дискуссия в стране постепенно разгорается.

«Это точка зрения вот этого экономиста, не более того. Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее какая-то дискуссия всё равно постепенно разгорается», — сказал он.

Ранее Сакс выразил мнение, что власти США должны начать переговоры для завершения украинского кризиса и признать новые российские регионы.