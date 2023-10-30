Президент Израиля подтвердил гибель похищенной немки Шани Лук

Израильский президент Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной в Израиле немки Шани Лук.

По словам израильского лидера в интервью Welt, девушка была обезглавлена. Герцог выразил соболезнования семье погибшей.

Ранее мать похищенной в Израиле радикалами студентки сообщила о её гибели в интервью телеканалам RTL и NTV.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает всё необходимое на всех возможных направлениях для освобождения заложников из плена ХАМАС в секторе Газа.