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Мать похищенной в Израиле студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки

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Мать похищенной в Израиле радикалами студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки в интервью телеканалам RTL и NTV.
Мать похищенной в Израиле студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки
  • AP
  • © Petros Giannakouris

«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — цитирует её ТАСС.

При этом официального подтверждения гибели девушки пока нет.

Ранее представитель Армии обороны Израиля заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает всё необходимое на всех возможных направлениях для освобождения заложников из плена ХАМАС в секторе Газа.

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