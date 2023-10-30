Мать похищенной в Израиле студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки

Мать похищенной в Израиле радикалами студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки в интервью телеканалам RTL и NTV.

«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — цитирует её ТАСС.

При этом официального подтверждения гибели девушки пока нет.

Ранее представитель Армии обороны Израиля заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает всё необходимое на всех возможных направлениях для освобождения заложников из плена ХАМАС в секторе Газа.