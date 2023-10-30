Мать похищенной в Израиле студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки
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«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — цитирует её ТАСС.
При этом официального подтверждения гибели девушки пока нет.
Ранее представитель Армии обороны Израиля заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает всё необходимое на всех возможных направлениях для освобождения заложников из плена ХАМАС в секторе Газа.