Захарова: Россия сделает всё возможное для освобождения заложников в Газе
- РИА Новости
Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», передаёт ТАСС.
По её словам, дипведомство проводит политическую работу на международных площадках для пролоббированния остановки огня, прекращения насилия и деэскалации.
Ранее в МИД заявили, что в ХАМАС пообещали освободить находящихся в заложниках восемь россиян.