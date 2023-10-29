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Захарова: Россия сделает всё возможное для освобождения заложников в Газе

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Россия делает всё необходимое на всех возможных направлениях для освобождения заложников из плена ХАМАС в секторе Газа.
Захарова: Россия сделает всё возможное для освобождения заложников в Газе
  • РИА Новости

Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», передаёт ТАСС.

По её словам, дипведомство проводит политическую работу на международных площадках для пролоббированния остановки огня, прекращения насилия и деэскалации.

Ранее в МИД заявили, что в ХАМАС пообещали освободить находящихся в заложниках восемь россиян.

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