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МИД России: в ХАМАС пообещали освободить находящихся в заложниках 8 россиян

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Представители ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу России освободить восемь находящихся в заложниках российских граждан.
МИД России: в ХАМАС пообещали освободить находящихся в заложниках 8 россиян
  • РИА Новости

«Мы передали на встрече в Москве список, в нём значатся восемь человек... Нам пообещали откликнуться, посодействовать, найти их и принять все меры для освобождения россиян», — приводит ТАСС слова спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Ранее член политбюро ХАМАС и глава отдела по внешним связям Муса Абу Марзук заявил, что организация относится к запросу России об освобождении заложников из числа российских граждан из сектора Газа «более положительно и внимательно», чем к другим.

Российская сторона 26 октября обсудила в Москве с представителями ХАМАС освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

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