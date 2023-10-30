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В МВД Франции анонсировали депортацию 39 россиян

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти планируют депортировать 39 россиян по подозрению в приверженности радикальному исламу.
В МВД Франции анонсировали депортацию 39 россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Gwengoat

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дарманена, россиян депортируют, как только власти страны дадут согласие принять обратно своих граждан.

Ранее сообщалось, что примерно 3,6 тыс. россиян, которые проживают в Латвии, должны будут покинуть страну, если не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.

Российское посольство в Риге пристально следит за ситуацией с возможной депортацией граждан России из Латвии.

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