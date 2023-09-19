МИД: посольство России наблюдает за ситуацией с депортацией россиян из Латвии
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что посольство оказывает всю необходимую помощь россиянам в Латвии.
«Посольство России в Риге на ежедневной основе осуществляет мониторинг данной ситуации и в рамках своих полномочий оказывает нашим соотечественникам необходимую консульскую и юридическую поддержку», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что со стороны Москвы обеспечивается готовность не допустить развития ситуации, а также этот вопрос станет предметом анализа правоохранительных органов России.
Ранее сообщалось, что примерно 3,6 тыс. россиян, которые проживают в Латвии, должны будут покинуть страну, если не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.