МИД: посольство России наблюдает за ситуацией с депортацией россиян из Латвии

Российское посольство в Риге пристально следит за ситуацией с возможной депортацией граждан России из Латвии.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что посольство оказывает всю необходимую помощь россиянам в Латвии.

«Посольство России в Риге на ежедневной основе осуществляет мониторинг данной ситуации и в рамках своих полномочий оказывает нашим соотечественникам необходимую консульскую и юридическую поддержку», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что со стороны Москвы обеспечивается готовность не допустить развития ситуации, а также этот вопрос станет предметом анализа правоохранительных органов России.

Ранее сообщалось, что примерно 3,6 тыс. россиян, которые проживают в Латвии, должны будут покинуть страну, если не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.