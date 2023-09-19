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МИД: посольство России наблюдает за ситуацией с депортацией россиян из Латвии

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Российское посольство в Риге пристально следит за ситуацией с возможной депортацией граждан России из Латвии.
МИД: посольство России наблюдает за ситуацией с депортацией россиян из Латвии
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что посольство оказывает всю необходимую помощь россиянам в Латвии.

«Посольство России в Риге на ежедневной основе осуществляет мониторинг данной ситуации и в рамках своих полномочий оказывает нашим соотечественникам необходимую консульскую и юридическую поддержку», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что со стороны Москвы обеспечивается готовность не допустить развития ситуации, а также этот вопрос станет предметом анализа правоохранительных органов России. 

Ранее сообщалось, что примерно 3,6 тыс. россиян, которые проживают в Латвии, должны будут покинуть страну, если не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.

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