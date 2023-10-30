Запрет Владимира Зеленского на переговоры с Россией и позиция Вашингтона могут привести к полному уничтожению Украины.

Такое мнение в статье для журнала National Interest выразили профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер.

«Говоря начистоту, продолжение войны означает полное уничтожение Украины», — говорится в публикации.

Кроме того, обозреватели заявили, что отказ Киева от переговоров в этих условиях находится на грани «полной аморальности».

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер отметил, что Россия проводит операции по полной ликвидации ВСУ.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский скрывает правду о неудачах украинской армии на передовой и об их тяжёлом положении.