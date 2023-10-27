Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по полной ликвидации ВСУ

Российские войска проводят операции по окончательному уничтожению армии Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, это может быть сделано с большим размахом, так как у ВСУ не осталось авиации.

Риттер отметил, что многие украинские пилоты отказывались взлетать из-за активных действий российской ПВО.

Ранее сообщалось, что российские войска за прошедший месяц уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ.

До этого Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS в зоне СВО.