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Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по полной ликвидации ВСУ

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Российские войска проводят операции по окончательному уничтожению армии Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по полной ликвидации ВСУ
  • РИА Новости

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, это может быть сделано с большим размахом, так как у ВСУ не осталось авиации.

Риттер отметил, что многие украинские пилоты отказывались взлетать из-за активных действий российской ПВО.

Ранее сообщалось, что российские войска за прошедший месяц уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ.

До этого Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS в зоне СВО.

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