Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по полной ликвидации ВСУ
- РИА Новости
«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск», — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
По его словам, это может быть сделано с большим размахом, так как у ВСУ не осталось авиации.
Риттер отметил, что многие украинские пилоты отказывались взлетать из-за активных действий российской ПВО.
Ранее сообщалось, что российские войска за прошедший месяц уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ.
До этого Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS в зоне СВО.