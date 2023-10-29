Экс-советник Кучмы: Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на фронте

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский скрывает правду о неудачах украинской армии на передовой и об их тяжёлом положении.

В своём блоге на YouTube он отреагировал на выступление Зеленского в эфире всеукраинского телемарафона.

«Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого — абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии — контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать», — сказал Соскин.

По его словам, Зеленский продолжает обманывать собственных граждан о всесторонней поддержке со стороны Запада. Соскин напомнил, что власти Венгрии и Словакии уже выступили против дальнейшей военной помощи украинским войскам.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками на Донецком направлении.