ООН: тысячи человек ворвались на склады БАПОР в секторе Газа

В ООН сообщили, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

globallookpress.com

© Ahmed Zakot/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на всемирную организацию. Уточняется, что люди забрали муку и другие предметы первой необходимости. Ранее сообщалось, что БАПОР начало сворачивание своей деятельности в секторе Газа из-за нехватки топлива.