ООН: тысячи человек ворвались на склады БАПОР в секторе Газа
В ООН сообщили, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.
- globallookpress.com
- © Ahmed Zakot/Keystone Press Agency
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на всемирную организацию.
Уточняется, что люди забрали муку и другие предметы первой необходимости.
Ранее сообщалось, что БАПОР начало сворачивание своей деятельности в секторе Газа из-за нехватки топлива.
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