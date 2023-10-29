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ООН: тысячи человек ворвались на склады БАПОР в секторе Газа

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В ООН сообщили, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.
ООН: тысячи человек ворвались на склады БАПОР в секторе Газа
  • globallookpress.com
  • © Ahmed Zakot/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на всемирную организацию.

Уточняется, что люди забрали муку и другие предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что БАПОР начало сворачивание своей деятельности в секторе Газа из-за нехватки топлива.

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