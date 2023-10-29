Нетаньяху отверг утверждения о том, что его предупреждали об атаке ХАМАС
Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети X.
«Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупреждён о военных намерениях со стороны ХАМАС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все чиновники структур безопасности Израиля оценивали, что ХАМАС сдержано и обратилось к урегулированию.
Ранее Нетаньяху заявил, что Иран обеспечивает 90% военного бюджета ХАМАС.
Также Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны.