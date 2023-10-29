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Нетаньяху отверг утверждения о том, что его предупреждали об атаке ХАМАС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг утверждения о том, что ему поступали предупреждения о готовящейся атаке сторонников палестинского радикального движения ХАМАС на его страну.

Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети X.

«Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупреждён о военных намерениях со стороны ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все чиновники структур безопасности Израиля оценивали, что ХАМАС сдержано и обратилось к урегулированию.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран обеспечивает 90% военного бюджета ХАМАС.

Также Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны.

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