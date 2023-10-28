Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого станет уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.

«Прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с чётко обозначенными целями — уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников», — цитирует его ТАСС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.

Директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста Мартин Шупп заявил, что ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной.