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Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого станет уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.
Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны
  • Gettyimages.ru

«Прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с чётко обозначенными целями — уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников», — цитирует его ТАСС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.

Директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста Мартин Шупп заявил, что ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной.

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