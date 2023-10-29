Forbes: российские дроны могут привести к большим потерям танков для ВСУ
«Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей», — сказал журналист.
При этом он отметил, что скопления БПЛА эффективны для уничтожения танков. По мнению Экса, один дрон обездвиживает боевую машину, после чего остальные уничтожают её.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте.
Также в NYT отметили, что ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО.