RT в Telegram
Подпишись

Forbes: российские дроны могут привести к большим потерям танков для ВСУ

Короткая ссылка
Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ.

«Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей», — сказал журналист.

При этом он отметил, что скопления БПЛА эффективны для уничтожения танков. По мнению Экса, один дрон обездвиживает боевую машину, после чего остальные уничтожают её.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте.

Также в NYT отметили, что ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить