Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для ВСУ.

«Неизбежные удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танковых экипажей», — сказал журналист.

При этом он отметил, что скопления БПЛА эффективны для уничтожения танков. По мнению Экса, один дрон обездвиживает боевую машину, после чего остальные уничтожают её.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ утратили контроль над ситуацией на фронте.

Также в NYT отметили, что ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО.