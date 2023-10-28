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NYT: ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО

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Киев активно просит Соединённые Штаты реализовать проект FrankenSAM из-за недостаточного количества систем ПВО.
NYT: ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The New York Times

В материале сказано, что с приближением зимы Киев отчаянно нуждается в усилении средств ПВО.

При этом уточняется, что на Украине выразили готовность экспериментировать с «монструозной системой вооружений».

Как пишет издание, по оценке нескольких официальных лиц США, эти импровизированные системы ПВО испытывались на базах в Соединённых Штатах и на Украину их должны отправить этой осенью.

15 октября советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина берёт средства ПВО в аренду у других государств на отопительный период.

Корреспондент Гидо Шмидтке в эфире телеканала Die Welt заявлял, что Украина неспособна полностью защитить своё воздушное пространство по причине нехватки систем ПВО.

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