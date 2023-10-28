NYT: ВСУ от отчаяния готовы использовать импровизированные системы ПВО
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Об этом сообщает The New York Times.
В материале сказано, что с приближением зимы Киев отчаянно нуждается в усилении средств ПВО.
При этом уточняется, что на Украине выразили готовность экспериментировать с «монструозной системой вооружений».
Как пишет издание, по оценке нескольких официальных лиц США, эти импровизированные системы ПВО испытывались на базах в Соединённых Штатах и на Украину их должны отправить этой осенью.
15 октября советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина берёт средства ПВО в аренду у других государств на отопительный период.
Корреспондент Гидо Шмидтке в эфире телеканала Die Welt заявлял, что Украина неспособна полностью защитить своё воздушное пространство по причине нехватки систем ПВО.