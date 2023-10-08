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Welt: у Украины недостаточно систем ПВО для защиты всей территории

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Украина неспособна полностью защитить своё воздушное пространство по причине нехватки систем ПВО, заявил в эфире телеканала Die Welt корреспондент Гидо Шмидтке.
Welt: у Украины недостаточно систем ПВО для защиты всей территории
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — сказал Шмидтке.

Он отметил, что по причине нехватки средств ПВО Украина защищает только крупные города и важные военные направления.

Ранее американский сенатор Крис Ван Холлен предложил Польше отдать Украине установки ПВО Patriot в обмен на израильский «Железный купол».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США планируют 11 октября объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $200 млн.

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