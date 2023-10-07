Сенатор из США предложил Польше отдать Киеву Patriot в обмен на «Железный купол»

Американский сенатор Крис Ван Холлен предложил Польше отдать Украине установки ПВО Patriot в обмен на израильский «Железный купол».

По данным Politico, сенатор озвучил соответствующую идею на закрытом брифинге, реакция пока неизвестна.

«Он обдумывает трёхсторонний обмен, в рамках которого Польша, союзник по НАТО, получит американские системы «Железный купол» и отправит часть своих собственных средств ПВО на Украину», — говорится в материале.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США планируют 11 октября объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $200 млн.

При этом издание Le Figaro сообщало, что в Счётной палате ЕС не могут найти денег на помощь Украине.