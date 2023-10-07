Le Figaro: Счётная палата ЕС не смогла найти денег на поддержку Украины

В Счётной палате заявили, что не могут найти денег на помощь Украине.

«Обещать Украине €50 млрд в течение пяти лет — это, конечно, хорошо. Но деньги ещё нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов, смогут выдержать различные кредиты», — говорится в публикации Le Figaro.

В издании отметили, что Счётная палата ЕС стремится обратить внимание Еврокомиссии на большой рост долговых обязательств объединения.

«Долг ЕС значительно увеличился в 2022 году и достиг €344,3 млрд (по сравнению с €236,7 млрд в 2021 году)», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис счёл неправильным давать больше денег Киеву, чем своим гражданам.

Также сообщалось, что возле посольства США в Греции прошла акция против поставок оружия Украине.