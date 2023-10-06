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Премьер Греции счёл неправильным давать больше денег Киеву, чем своим гражданам

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Европейскому союзу нельзя направлять больше средств Украине и меньше своим гражданам, которые переживают стихийные бедствия из-за климатических изменений.
Премьер Греции счёл неправильным давать больше денег Киеву, чем своим гражданам
  • Gettyimages.ru

Такое мнение высказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, его слова приводит пресс-служба правительства страны.

Журналисты попросили премьера разъяснить его инициативу по увеличению ресурсов фонда солидарности Европы на €2,5 млрд для устранения стихийных бедствий в пострадавших странах.

«Мы просим гораздо больше денег для Украины — и правильно делаем, потому что мы будем продолжать поддерживать Украину, но я объяснял в Европейском совете, что невозможно иметь значительные дополнительные ресурсы для Украины и в то же время иметь гораздо меньше ресурсов по сравнению с теми, которые мы даём Украине, для помощи европейским гражданам, переживающим стихийные бедствия», — объяснил Мицотакис.

Ранее сообщалось, что возле посольства США в Греции прошла акция против поставок оружия Украине.

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