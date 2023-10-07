Reuters: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $200 млн

В США планируют 11 октября объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $200 млн.

«Состав следующего пакета военной помощи всё ещё обсуждается и должен быть обнародован в среду (11 октября. — RT)... Ожидалось, что он составит около $200 млн», — сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, о новом пакете помощи объявят на 16-м заседании контактной группы союзников Украины.

При этом ранее издание Le Figaro сообщало, что в Счётной палате ЕС не могут найти денег на помощь Украине.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис счёл неправильным давать больше денег Киеву, чем своим гражданам.

Также сообщалось, что возле посольства США в Греции прошла акция против поставок оружия Украине.