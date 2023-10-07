Узнать больше

Reuters: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $200 млн

Короткая ссылка
В США планируют 11 октября объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму $200 млн.

«Состав следующего пакета военной помощи всё ещё обсуждается и должен быть обнародован в среду (11 октября. — RT)... Ожидалось, что он составит около $200 млн», — сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, о новом пакете помощи объявят на 16-м заседании контактной группы союзников Украины.

При этом ранее издание Le Figaro сообщало, что в Счётной палате ЕС не могут найти денег на помощь Украине.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис счёл неправильным давать больше денег Киеву, чем своим гражданам.

Также сообщалось, что возле посольства США в Греции прошла акция против поставок оружия Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить