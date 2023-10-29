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Армия Израиля: число заложников ХАМАС возросло до 230 человек

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Число людей, которые числятся в списке заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 230.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

При этом он отметил, что количество погибших в ходе эскалации израильских солдат составляет 311.

«На данный момент мы уведомили семьи 230 похищенных и 311 погибших бойцов ЦАХАЛ... Число заложников постоянно меняется», — цитирует Хагари РИА Новости.

Ранее лидер ХАМАС в секторе Газа заявил о готовности обменять заложников с Израилем.

Также представители ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу России освободить восемь находящихся в заложниках российских граждан.

Кроме того, в ХАМАС заявляли, что освободить заложников мешают интенсивные удары Израиля.

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