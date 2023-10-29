Армия Израиля: число заложников ХАМАС возросло до 230 человек
Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
При этом он отметил, что количество погибших в ходе эскалации израильских солдат составляет 311.
«На данный момент мы уведомили семьи 230 похищенных и 311 погибших бойцов ЦАХАЛ... Число заложников постоянно меняется», — цитирует Хагари РИА Новости.
Ранее лидер ХАМАС в секторе Газа заявил о готовности обменять заложников с Израилем.
Также представители ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу России освободить восемь находящихся в заложниках российских граждан.
Кроме того, в ХАМАС заявляли, что освободить заложников мешают интенсивные удары Израиля.