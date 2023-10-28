Бывший американский вице-президент Майк Пенс заявил о решении приостановить участие в предвыборной гонке в США.

«Мне стало ясно, что сейчас не моё время. Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента», — цитирует его ТАСС.

Изначально Пенс добивался выдвижения в президенты США от Республиканской партии.

Ранее газета The Hill назвала пять альтернативных действующему президенту США Джо Байдену кандидатов на выборах 2024 года.

Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что президент США Джо Байден находится не в лучшей форме.