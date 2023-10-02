Трамп: Байден сейчас находится не в лучшей форме

Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что президент США Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме.

Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на митинге своих сторонников в штате Айова.

«Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме, но он уже не находится в своей лучшей форме», — сказал экс-президент.

При этом Трамп отметил, что Байден «понятия не имеет, что говорит». Из-за этого, по мнению бывшего американского лидера, мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

Ранее Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена.

Также The Hill назвала пять альтернативных Байдену кандидатов на выборах 2024 года.