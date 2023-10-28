Эрдоган обвинил Запад в двуличии из-за отсутствия реакции на гибель детей в Газе
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«Те, кто вчера проливал крокодиловы слёзы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?» — цитирует его РИА Новости.
Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газа резнёй и возложил ответственность за кровопролитие на Запад.
Эрдоган также заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником.
Он призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и «выйти из состояния безумия».