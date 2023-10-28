RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган обвинил Запад в двуличии из-за отсутствия реакции на гибель детей в Газе

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в двуличии из-за замалчивания гибели детей в секторе Газа.
Эрдоган обвинил Запад в двуличии из-за отсутствия реакции на гибель детей в Газе
  • Gettyimages.ru

«Те, кто вчера проливал крокодиловы слёзы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?» — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газа резнёй и возложил ответственность за кровопролитие на Запад.

Эрдоган также заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником.

Он призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и «выйти из состояния безумия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить