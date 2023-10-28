Эрдоган обвинил Запад в двуличии из-за отсутствия реакции на гибель детей в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в двуличии из-за замалчивания гибели детей в секторе Газа.

«Те, кто вчера проливал крокодиловы слёзы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?» — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газа резнёй и возложил ответственность за кровопролитие на Запад.

Эрдоган также заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником.

Он призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и «выйти из состояния безумия».