Эрдоган: Израилю стоит выйти из состояния безумия и остановить атаки на Газу

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу.

Об этом он написал в социальной сети Х.

По словам Эрдогана, непрекращающиеся бомбардировки Газы Израилем, которые усилились накануне, вновь нацелились на «женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей».

Израиль должен выйти из этого «состояния безумия» и прекратить свои атаки на Газу, подчеркнул президент Турции.

Ранее Эрдоган призвал граждан выйти на митинг в поддержку Палестины, который состоится 28 октября в Стамбуле.