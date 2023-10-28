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Эрдоган: Израилю стоит выйти из состояния безумия и остановить атаки на Газу

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу.
Эрдоган: Израилю стоит выйти из состояния безумия и остановить атаки на Газу
  • AFP

Об этом он написал в социальной сети Х.

По словам Эрдогана, непрекращающиеся бомбардировки Газы Израилем, которые усилились накануне, вновь нацелились на «женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей».

Израиль должен выйти из этого «состояния безумия» и прекратить свои атаки на Газу, подчеркнул президент Турции.

Ранее Эрдоган призвал граждан выйти на митинг в поддержку Палестины, который состоится 28 октября в Стамбуле.

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