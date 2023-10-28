Эрдоган: Израилю стоит выйти из состояния безумия и остановить атаки на Газу
- AFP
Об этом он написал в социальной сети Х.
По словам Эрдогана, непрекращающиеся бомбардировки Газы Израилем, которые усилились накануне, вновь нацелились на «женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей».
Израиль должен выйти из этого «состояния безумия» и прекратить свои атаки на Газу, подчеркнул президент Турции.
Ранее Эрдоган призвал граждан выйти на митинг в поддержку Палестины, который состоится 28 октября в Стамбуле.