Пентагон: американские военные не участвуют в операциях Израиля в секторе Газа
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Об этом представитель оборонного ведомства сказал в беседе с ТАСС.
Ранее агентство Tasnim заявило, что в наземной операции Израиля на территории сектора Газа участвуют 5 тыс. американских военнослужащих.
Представитель Пентагона назвал эту информацию недостоверной.
«Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — сказал он.
Ранее Военная хроника сообщила, что наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.