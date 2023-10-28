Пентагон: американские военные не участвуют в операциях Израиля в секторе Газа

Официальный представитель Пентагона заявил, что американские военнослужащие и другие силы армии США не участвуют в операциях Израиля на территории сектора Газа.

Об этом представитель оборонного ведомства сказал в беседе с ТАСС.

Ранее агентство Tasnim заявило, что в наземной операции Израиля на территории сектора Газа участвуют 5 тыс. американских военнослужащих.

Представитель Пентагона назвал эту информацию недостоверной.

«Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — сказал он.

Ранее Военная хроника сообщила, что наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.