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Политолог: в зоне израильского конфликта остро необходимы гуманитарные программы

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Полина Полетаева
Политолог Юрий Светов в беседе с RT рассказал, возможно ли организовать гуманитарные программы в зоне израильского конфликта.
Политолог: в зоне израильского конфликта остро необходимы гуманитарные программы
  • Gettyimages.ru

По словам собеседника RT, гуманитарные программы «остро необходимы».

«По сообщениям, которые идут из зоны конфликта, там большие проблемы с водой и энергоснабжением, с канализацией. А самое главное — нужны лекарства людям и возможность оказания медицинской помощи. И, конечно, еда и вода», — рассказал Светов.

Однако, по его мнению, попытки организовать гуманитарную помощь жителям Палестины будут встречать противодействие со стороны Израиля и его союзников.

«Они будут утверждать, что эта помощь всё равно попадёт в руки ХАМАС, что ХАМАС будет её распределять и тем самым повышать своё влияние», — пояснил политолог.

Он отметил, что организация гуманитарной помощи была бы возможна, если бы США повлияли на Израиль.

«Если бы США заботились не только о том, как перегонять туда авианосцы и бомбардировочные эскадрильи, а о том, как заставить Израиль принять эту гуманитарную помощь. Но надежды на это не очень много», — добавил Светов.

В заключение собеседник RT выразил надежду на то, что Россия примет участие в создании гуманитарных программ.

«Я надеюсь, что мы сможем как-то помочь. В том числе убедив Египет, чтобы были открыты пропускные пункты на границе Египта и сектора Газа», — предположил политолог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

27 октября Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.

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