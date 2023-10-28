Палестина ведёт переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в Газе

Палестинская национальная администрация (ПНА) проводит переговоры по услугам Starlink, чтобы восстановить связь в секторе Газа.

Об этом министр связи ПНА Ицхак Садр сообщил телеканалу Al-Hadath.

«Мы координируем свои действия с международными организациями, чтобы получить услуги Starlink для связи с сектором Газа», — заявил он.

Ранее руководитель RT Arabic Майя Манна заявила, что связь со всеми военкорами и операторами RT в секторе Газа пропала.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.