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Палестина ведёт переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в Газе

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Палестинская национальная администрация (ПНА) проводит переговоры по услугам Starlink, чтобы восстановить связь в секторе Газа.
Палестина ведёт переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в Газе
  • Gettyimages.ru

Об этом министр связи ПНА Ицхак Садр сообщил телеканалу Al-Hadath.

«Мы координируем свои действия с международными организациями, чтобы получить услуги Starlink для связи с сектором Газа», — заявил он.

Ранее руководитель RT Arabic Майя Манна заявила, что связь со всеми военкорами и операторами RT в секторе Газа пропала.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.

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