Палестина ведёт переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в Газе
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Об этом министр связи ПНА Ицхак Садр сообщил телеканалу Al-Hadath.
«Мы координируем свои действия с международными организациями, чтобы получить услуги Starlink для связи с сектором Газа», — заявил он.
Ранее руководитель RT Arabic Майя Манна заявила, что связь со всеми военкорами и операторами RT в секторе Газа пропала.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа.