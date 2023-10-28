Глава директората НАТО Кокс заявила о неготовности Украины к вступлению в альянс

Глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс.

Видеозапись с её выступлением была опубликована на YouTube.

При этом Кокс подчеркнула, что все союзники по НАТО признают данный факт.

Также она добавила, что в отношениях между Украиной и альянсом предстоит проделать «большую работу», хотя важные шаги в этом направлении уже были сделаны на саммите в Вильнюсе.

Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния.

Также в НАТО назвали политическим вопросом тему присоединения Украины к блоку.