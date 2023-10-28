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Профессор Сакс: Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО

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Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния.

Видеовыступление профессора было опубликовано на You-Tube канале ИноСМИ.ру

При этом Сакс привёл слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что быть врагом Америки может быть опасно, однако быть другом Америки — фатально

«Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО», — сказал профессор.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что действия Соединённых Штатов свидетельствуют о том, что Вашингтон поставил крест на Украине.

Также сообщалось, что кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает «разумной» идею выхода страны из НАТО.

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