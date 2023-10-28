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МИД Ирана: из-за продолжения помощи Израилю против США откроются новые фронты

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью Bloomberg Television, что новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю.

«Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», — сказал глава МИД.

При этом он отметил, что Вашингтону следует решить, хочет ли он обострения войны.

Ранее Абдоллахиян уже отмечал, что не исключает открытия других фронтов против Израиля из-за агрессии в Газе.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден, без сомнения, ответит Ирану на возможные атаки против американских военных на Ближнем Востоке.

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