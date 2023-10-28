МИД Ирана: из-за продолжения помощи Израилю против США откроются новые фронты
«Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», — сказал глава МИД.
При этом он отметил, что Вашингтону следует решить, хочет ли он обострения войны.
Ранее Абдоллахиян уже отмечал, что не исключает открытия других фронтов против Израиля из-за агрессии в Газе.
Также координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден, без сомнения, ответит Ирану на возможные атаки против американских военных на Ближнем Востоке.