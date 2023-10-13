МИД Ирана не исключает открытия других фронтов против Израиля
Об этом информирует Al Mayadeen.
«Такая вероятность существует», — сказал министр.
По его словам, исламские государства «не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль».
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и Израиль прикладывают усилия, чтобы не допустить возникновения второго и третьего фронтов в палестино-израильском конфликте.
Также в Bild отмечали, что Израилю грозит вооружённый конфликт на пять фронтов.