МИД Ирана не исключает открытия других фронтов против Израиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что не исключает открытия других фронтов против Израиля из-за агрессии в Газе.

Об этом информирует Al Mayadeen.

«Такая вероятность существует», — сказал министр.

По его словам, исламские государства «не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты и Израиль прикладывают усилия, чтобы не допустить возникновения второго и третьего фронтов в палестино-израильском конфликте.

Также в Bild отмечали, что Израилю грозит вооружённый конфликт на пять фронтов.