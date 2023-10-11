Bild: Израилю грозит вооружённый конфликт на пять фронтов

Специалисты ближневосточного центра Le Beck сделали предположение, что Израилю может грозить вооружённый конфликт на пять фронтов.

Соответствующий вывод экспертов приводит издание Bild.

Отмечается, что, помимо столкновений израильской армии с палестинским движением ХАМАС, есть данные о ракетных атаках ливанского движения «Хезболла».

Обе организации поддерживает Иран, который тоже может вмешаться в конфликт и тем самым открыть третий фронт, отмечают специалисты.

Четвёртый и пятый фронт могут открыть палестинские группы на Западном берегу реки Иордан и иранские ополченцы в Сирии.

При этом эксперты называют войну на несколько фронтов маловероятной, поскольку Израиль пока воздерживается от обвинений Ирана.

«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который даёт множество отправных точек для более широкой эскалации», — резюмировали в статье.

Ранее движение «Хезболла» сообщило, что вновь осуществило обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.