Bild: Израилю грозит вооружённый конфликт на пять фронтов
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Соответствующий вывод экспертов приводит издание Bild.
Отмечается, что, помимо столкновений израильской армии с палестинским движением ХАМАС, есть данные о ракетных атаках ливанского движения «Хезболла».
Обе организации поддерживает Иран, который тоже может вмешаться в конфликт и тем самым открыть третий фронт, отмечают специалисты.
Четвёртый и пятый фронт могут открыть палестинские группы на Западном берегу реки Иордан и иранские ополченцы в Сирии.
При этом эксперты называют войну на несколько фронтов маловероятной, поскольку Израиль пока воздерживается от обвинений Ирана.
«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который даёт множество отправных точек для более широкой эскалации», — резюмировали в статье.
Ранее движение «Хезболла» сообщило, что вновь осуществило обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.