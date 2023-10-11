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Bild: Израилю грозит вооружённый конфликт на пять фронтов

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Специалисты ближневосточного центра Le Beck сделали предположение, что Израилю может грозить вооружённый конфликт на пять фронтов.
Bild: Израилю грозит вооружённый конфликт на пять фронтов
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Соответствующий вывод экспертов приводит издание Bild.

Отмечается, что, помимо столкновений израильской армии с палестинским движением ХАМАС, есть данные о ракетных атаках ливанского движения «Хезболла».

Обе организации поддерживает Иран, который тоже может вмешаться в конфликт и тем самым открыть третий фронт, отмечают специалисты.

Четвёртый и пятый фронт могут открыть палестинские группы на Западном берегу реки Иордан и иранские ополченцы в Сирии.

При этом эксперты называют войну на несколько фронтов маловероятной, поскольку Израиль пока воздерживается от обвинений Ирана.

«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который даёт множество отправных точек для более широкой эскалации», — резюмировали в статье.

Ранее движение «Хезболла» сообщило, что вновь осуществило обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.

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