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Ливанская «Хезболла» вновь обстреляла объект Израиля после гибели своих бойцов

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Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что вновь осуществило обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.
Ливанская «Хезболла» вновь обстреляла объект Израиля после гибели своих бойцов
  • AP
  • © Ariel Schalit

Заявление «Хезболлы» цитирует РИА Новости.

Отмечается, что удар был нанесён управляемыми ракетами по «позиции Аль-Джардах, расположенной напротив района Аль-Духейра». 

По данным ливанской стороны, в результате удара есть большое число погибших и раненых.

Ранее армия Израиля сообщила о пуске 15 ракет с территории Ливана.

9 октября ливанская «Хезболла» заявила о гибели своих четырёх бойцов в результате ударов со стороны Израиля.

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