Ливанская «Хезболла» вновь обстреляла объект Израиля после гибели своих бойцов
- AP
- © Ariel Schalit
Заявление «Хезболлы» цитирует РИА Новости.
Отмечается, что удар был нанесён управляемыми ракетами по «позиции Аль-Джардах, расположенной напротив района Аль-Духейра».
По данным ливанской стороны, в результате удара есть большое число погибших и раненых.
Ранее армия Израиля сообщила о пуске 15 ракет с территории Ливана.
9 октября ливанская «Хезболла» заявила о гибели своих четырёх бойцов в результате ударов со стороны Израиля.