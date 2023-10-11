Ливанская «Хезболла» вновь обстреляла объект Израиля после гибели своих бойцов

Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что вновь осуществило обстрел объекта армии Израиля после гибели своих бойцов.

Заявление «Хезболлы» цитирует РИА Новости.

Отмечается, что удар был нанесён управляемыми ракетами по «позиции Аль-Джардах, расположенной напротив района Аль-Духейра».

По данным ливанской стороны, в результате удара есть большое число погибших и раненых.

Ранее армия Израиля сообщила о пуске 15 ракет с территории Ливана.

9 октября ливанская «Хезболла» заявила о гибели своих четырёх бойцов в результате ударов со стороны Израиля.