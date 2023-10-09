Ливанская «Хезболла» заявила о гибели четырёх бойцов из-за ударов Израиля

Ливанская «Хезболла» заявила о гибели своих четырёх бойцов в результате ударов со стороны Израиля, пишет Al Jazeera.

Ливанская группировка также заявила, что атаковала израильские казармы в Бираните и Авивиме «с применением управляемых ракет и миномётных снарядов».

Как ранее сообщила армия Израиля, инцидент на границе с Ливаном завершён, по трём объектам движения «Хезболла» нанесены удары, новой угрозы в данном регионе нет.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви отметил, что третьи силы могут включиться в палестино-израильский конфликт, в том числе «Хезболла».