Ливанская «Хезболла» заявила о гибели четырёх бойцов из-за ударов Израиля
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Ливанская группировка также заявила, что атаковала израильские казармы в Бираните и Авивиме «с применением управляемых ракет и миномётных снарядов».
Как ранее сообщила армия Израиля, инцидент на границе с Ливаном завершён, по трём объектам движения «Хезболла» нанесены удары, новой угрозы в данном регионе нет.
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви отметил, что третьи силы могут включиться в палестино-израильский конфликт, в том числе «Хезболла».