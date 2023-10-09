Узнать больше

Посол Израиля: в конфликт могут втянуться третьи силы, в том числе «Хезболла»

Короткая ссылка
Израиль опасается, что третьи силы могут включиться в палестино-израильский конфликт, заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Посол Израиля: в конфликт могут втянуться третьи силы, в том числе «Хезболла»
  • Gettyimages.ru

Дипломата спросили, есть ли опасения, что в конфликт могут быть втянуты соседние страны.

«К сожалению, да. Я должен сказать. Особенно если мы говорим о Ливане — но не Ливан как страна, а именно «Хезболла», которая находится на ливанской территории, на нашей северной границе», — сказал он.

По словам Бен Цви, «они («Хезболла». — RT) даже вчера выпустили пару снарядов» по одному из израильских укреплений на севере.

«Так что, да, такие опасения существуют», — повторил посол.

Ранее жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться по причине опасений эскалации конфликта с движением «Хезболла».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить