Посол Израиля: в конфликт могут втянуться третьи силы, в том числе «Хезболла»

Израиль опасается, что третьи силы могут включиться в палестино-израильский конфликт, заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Дипломата спросили, есть ли опасения, что в конфликт могут быть втянуты соседние страны.

«К сожалению, да. Я должен сказать. Особенно если мы говорим о Ливане — но не Ливан как страна, а именно «Хезболла», которая находится на ливанской территории, на нашей северной границе», — сказал он.

По словам Бен Цви, «они («Хезболла». — RT) даже вчера выпустили пару снарядов» по одному из израильских укреплений на севере.

«Так что, да, такие опасения существуют», — повторил посол.

Ранее жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться по причине опасений эскалации конфликта с движением «Хезболла».