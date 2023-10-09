Посол Израиля: в конфликт могут втянуться третьи силы, в том числе «Хезболла»
- Gettyimages.ru
Дипломата спросили, есть ли опасения, что в конфликт могут быть втянуты соседние страны.
«К сожалению, да. Я должен сказать. Особенно если мы говорим о Ливане — но не Ливан как страна, а именно «Хезболла», которая находится на ливанской территории, на нашей северной границе», — сказал он.
По словам Бен Цви, «они («Хезболла». — RT) даже вчера выпустили пару снарядов» по одному из израильских укреплений на севере.
«Так что, да, такие опасения существуют», — повторил посол.
Ранее жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться по причине опасений эскалации конфликта с движением «Хезболла».