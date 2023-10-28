Глава МИД: Израиль отвергает резолюцию ГА ООН о прекращении огня

Глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении огня и намерен уничтожить палестинское движение ХАМАС.

«Мы категорически отвергаем призыв ООН к прекращению огня», — написал он в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, Израиль намерен предпринять для ликвидации ХАМАС такие же действия, как были предприняты миром против нацистов и ИГ*.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.

Резолюция была подготовлена Иорданией и ещё 40 государствами. В документе говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие против палестинских и израильских мирных граждан.

В палестинском движении ХАМАС приветствовали решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.