Глава МИД: Израиль отвергает резолюцию ГА ООН о прекращении огня
«Мы категорически отвергаем призыв ООН к прекращению огня», — написал он в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
По его словам, Израиль намерен предпринять для ликвидации ХАМАС такие же действия, как были предприняты миром против нацистов и ИГ*.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.
Резолюция была подготовлена Иорданией и ещё 40 государствами. В документе говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие против палестинских и израильских мирных граждан.
В палестинском движении ХАМАС приветствовали решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.