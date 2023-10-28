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В ХАМАС приветствовали принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку

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В палестинском движении ХАМАС приветствовали решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

«Мы призываем ГА ООН и соответствующие ооновские структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции», — отметили в ХАМАС.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.

Резолюция была подготовлена Иорданией и ещё 40 государствами. В документе говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие против палестинских и израильских мирных граждан.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что после принятия резолюции по палестино-израильскому конфликту Организация Объединённых Наций лишилась легитимности.

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