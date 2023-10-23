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Hill: тупиковая ситуация в конгрессе мешает поставке помощи Украине и Израилю

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Тупиковая ситуация, в которую попала палата представителей США из-за неспособности избрать спикера, может отодвинуть на несколько недель решение о пакете военной помощи как для Израиля, так и для Украины, пишет американская газета The Hill.
Hill: тупиковая ситуация в конгрессе мешает поставке помощи Украине и Израилю
  • AP

Лидер Республиканской партии США в сенате Митч Макконнелл ранее уже выразил обеспокоенность на этот счёт, призвав республиканцев из палаты представителей прийти к согласию как можно быстрее.

Сенаторы-республиканцы вместе с этим утверждают, что сложившаяся ситуация в целом вредит бренду их партии.

20 октября палата представителей США в третий раз не смогла определить победителя на выборах спикера. Кандидат от республиканцев Джим Джордан не набрал нужное количество голосов из-за потери сторонников среди однопартийцев.

Без спикера палата представителей не сможет полноценно работать, в том числе рассмотреть запрос Джо Байдена на выделение $61,4 млрд на помощь Украине.

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