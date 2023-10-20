Сторонник Трампа снова не смог отобраться на пост спикера палаты представителей

Палата представителей США в третий раз не смогла определить победителя на выборах спикера. Голосование всё ещё идёт, однако кандидат от республиканцев Джим Джордан уже не набирает необходимого количества голосов.

Трансляцию заседания ведёт C-SPAN.

В третьем раунде республиканцы не в полной мере поддержали Джордана, его победа уже невозможна.

Демократическая фракция голосует за лидера меньшинства Хакима Джеффриса, однако его кандидатура не имеет шансов, так как не имеет требующейся поддержки со стороны республиканцев.

Без спикера палата представителей не сможет полноценно работать, в том числе рассмотреть запрос Джо Байдена на выделение $61,4 на помощь Украине.

18 октября Джим Джордан не набрал необходимых голосов во втором раунде выборов спикера палаты представителей США.

Американские СМИ отмечали, что Джордан считается одним из ближайших сторонников экс-президента США Дональда Трампа.